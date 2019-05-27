Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано МедведевымREGNUM 09:14

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации. Об этом Медведев объявил сегодня, 27 мая.
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Российская газета13:48

Внутрисетевой роуминг в России отменили

Газета.Ru15:57

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Будущее России. Национальные проекты06:32

В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

РИА Новости11:17

Как отменяли внутрисетевой и национальный роуминг в России

ТАСС08:00

Подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России

RT на русском13:12

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев

Псковская Лента Новостей07:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
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В США у анаконды появилось потомство без участия самца

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В горах Чечни автомобиль упал в пропасть

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Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

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Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
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Почему животные стали уменьшаться в размерах

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Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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Экономика

«Россети» увеличили прибыль на 23% в первом квартале

За первые три месяца текущего года чистая прибыль "Россетей" составила 40,8 миллиарда рублей, на 22,9% обогнав результат прошлого года.
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Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
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Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Общество

На Леонида Волкова составили протокол о «неуважении к власти»

Для составления протокола к Волкову, отбывающему 20-суточный административный арест, в спецприемник пришли сотрудники ЦПЭ.
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Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
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Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
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Происшествия

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Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Экономика

ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей

В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
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Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
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Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству республики в связи с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:51
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