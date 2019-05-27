Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано МедведевымREGNUM 09:14
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации. Об этом Медведев объявил сегодня, 27 мая.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проекты06:32
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Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Здоровье
«Электрофорез устарел»: Доктор Смерть Супрун внедряет «доказательную реабилитацию» и новые должности
По словам Супрун, прозванной на Украине за "невероятные достижения" в области медицины "Доктор Смерть", аппаратная реабилитация "себя не оправдывает".
Обновлено в 18:34
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Гороскоп на 28 мая: успешный день для этого знака
Во вторник, 28 мая, некоторым знакам зодиака стоит быть более осмотрительными в профессиональной деятельности, другим знакам следует постараться удержаться от ненужных споров, а для третьих начало этого дня будет благоприятным для коллективных проектов, совещаний, поездок, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 20:00
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Ракету «Протон-М» со спутником «Ямал-601» готовят к старту
Обновлено в 17:51
Футбол
Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:30
Общество
В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов
У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Происшествия
В одесской колонии заключенные устроили бунт
Обновлено в 07:08
Космос
На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено в 02:44
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
В представленном списке кандидатов нет бывшего топ-менеджера "Системы" Рона Зоммера, который с 2009 года является председателем совета директоров МТС.
Обновлено в 14:11