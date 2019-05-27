Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано МедведевымREGNUM 09:14

с чего всё началось

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации. Об этом Медведев объявил сегодня, 27 мая.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.

Политика Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.

Музыка Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.

Шоу-бизнес Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.

Общество Жириновский поддержал женщин, не желающих иметь детей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту женщин, которые осознанно отказываются от семейной жизни и рождения детей.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.

Политика Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол «Урал», сообщает РИА Новости.

Теннис Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос» Во втором круге Ролан Гаррос Кудерметова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) Одри Альби (Франция).

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Общество Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Хоккей Сборная Финляндии вернется домой в сопровождении истребителей ВВС Сборная Финляндии, ставшая чемпионом мира по хоккею, вернется из Братиславы в сопровождении истребителей финских ВВС.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.