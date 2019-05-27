Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано МедведевымREGNUM 09:14
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации. Об этом Медведев объявил сегодня, 27 мая.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.ТАСС06:47
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проекты06:32
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