Политика

Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан
ТАСС
12:04

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter президент страны Дональд Трамп.
ТАСС12:04
Дональд Трамп
Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года займет должность исполняющего обязанности министра обороны. Патрик имеет длинный список достижений на службе в качестве заместителя, и ранее в Boeing. Он справится великолепно!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТВ Центр 12:05
с чего всё началось
«Я рад объявить, что наш талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан займет должность и. о. министра обороны с 1 января 2019 г. Патрик имеет длинный список достижений за время работы в качестве замминистра и ранее в Boeing», — написал
 Трамп в Twitter.
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Джеймс Мэттис
Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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