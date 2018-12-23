Политика
Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан
Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик ШанаханТАСС12:04
Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter президент страны Дональд Трамп.
ТАСС12:04
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Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года займет должность исполняющего обязанности министра обороны. Патрик имеет длинный список достижений на службе в качестве заместителя, и ранее в Boeing. Он справится великолепно!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТВ Центр 12:05
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