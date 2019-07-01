Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантомСуть событий 30 июня в 13:29

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Об этом она сообщила на своей странице в FB, выразив поддержку протестующим в Тбилиси. Она назвала день начала протестов в Тбилиси 20 июня и последний концерт в России 22 июня – самыми тяжелыми в своей жизни.
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Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Говорит Москвавчера в 10:25

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

РИА Новости30 июня в 11:24

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Газета.Ru30 июня в 22:41

Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

РБК30 июня в 21:09

Певица Нино Катамадзе удалила пост об отмене всех концертов в России

Коммерсантъ30 июня в 21:30

Грузинская певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом: фотоизвинения

Московский Комсомолецвчера в 04:24

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

ТАСС30 июня в 10:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Оскар Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены

Обновлено в 00:29
Общество

КоАП предложено отказаться от секс-услуг

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Зеленский попросил наказать Климкина из-за украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Павла Климкина.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 2020 года

Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 13:09
Энергетика

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев

Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
Обновлено вчера в 19:30
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено 30 июня в 23:53
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Авто

Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Происшествия

Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Дмитрий Иванов был признан виновным в повторном нарушении на публичном мероприятии. Об этом он сам написал в своем Телеграм-канале.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Судаке села на мель частная яхта

Обновлено в 02:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Политика

Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено в 02:28
Происшествия

В Чебоксарах годовалая девочка упала в трехметровый колодец

Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах после падения в трехметровы колодец девочки, которой один год и 10 месяцев.
Обновлено в 03:34
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Авто

Radical выпустит суперкар Rapture для дорог общего пользования

Британская компания Radical Sportscars, известная разработкой спортивных прототипов для гонок в Ле-Мане, объявила о дебюте на фестивале скорости в Гудведе своего нового серийного автомобиля с допуском на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .
Обновлено в 02:55
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