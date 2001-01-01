Экономика
Посредники пенсионных фондов привлекли внимание силовиковКоммерсантъ вчера в 18:18
Посредники пенсионных фондов привлекли внимание силовиков На работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу
Обновлено вчера в 16:53
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Хабаровский пенсионер «выстрелил» в ребенка из металлической трубки
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Госдуме предложили другое наказание за оставление места ДТП
Депутаты предлагают ввести альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Подростки задержаны по подозрению в убийстве двух женщин в Подмосковье
Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Школьники занялись тюнингом Jeep Wrangler
В 2019 году были выбраны внедорожники Jeep Wrangler и пяти различным школам в США было предложено разработать новые проекты и добавить им внедорожных возможностей.
Обновлено в 02:03
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Тренировки участниц учений АСЕАН пройдут в сентябре в Таиланде
Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
Обновлено в 00:01
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Авто
Раскрыты характеристики нового Suzuki XL6
Компания Suzuki готовится к презентации нового внедорожника Suzuki XL6, которая пройдет 21 августа.
Обновлено в 02:46
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
Британский министр: национальная система здравоохранения не продается
Национальная система здравоохранения Великобритании не продается, заявила министр международной торговли Великобритании Элизабет Трасс, 28 июля сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Неизвестные самолёты нанесли удары по иранским военным, есть жертвы
В результате авиаударов нанесённых по позициям иранских военных есть множество жертв и раненых – в качестве основного подозреваемого в нанесении ударов выступает Израиль. where potentially targeted.
Обновлено в 00:34