Экономика

Посредники пенсионных фондов привлекли внимание силовиковКоммерсантъ вчера в 18:18

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Посредники пенсионных фондов привлекли внимание силовиков На работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы.
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Посредники пенсионных фондов привлекли внимание силовиков

Коммерсантъвчера в 18:18
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