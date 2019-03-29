Политика
Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по КарабахуГазета.Ru 14:34
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, стороны также дали указание министрам Армении и Азербайджана встретиться с сопредседателями ОБСЕ в "ближайшем будущем".
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Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив
Sputnik Армения14:31
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