Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по КарабахуГазета.Ru 14:34

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, стороны также дали указание министрам Армении и Азербайджана встретиться с сопредседателями ОБСЕ в "ближайшем будущем".

Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху

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