Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективнойРИА Новости вчера в 12:15
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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