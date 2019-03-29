Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективнойРИА Новости вчера в 12:15

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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