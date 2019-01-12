Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больницеLenta.ru10:26
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом в субботу, 12 января, сообщила ТАСС сама чиновница.
Lenta.ru10:26
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с чего всё началось
Обманывать президента мы не можем: областные власти обсудили в Минздраве проблемы струнинского здравоохранения
Новый глава облздрава Алексей Мозалев встретился с коллективом больницы города Струнино. На совещании, которое в данный момент проходит в корпусе взрослой поликлиники, также присутствуют представители администрации Александровского района и райбольницы.Губерния-33вчера в 04:45
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Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет генеральную уборку в больнице Струнино
Комсомольская правда13:01
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Политика
Трамп пригласил представителей Демпартии на переговоры по «шатдауну»
Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп из-за отсутствия в бюджете статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой отказался подписать проект бюджета США на 2019 финансовый год.
Обновлено в 10:55
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Сирия направила в ООН письма из-за воздушной атаки израильских ВВС
МИД Сирии в письмах в ООН по поводу израильской воздушной атаки на окрестности Дамаска в ночь на субботу заявил, что израильские власти тем самым пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Турция продала Украине партию ударных беспилотников
Обновлено в 06:30
Политика
Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН
Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 07:34
Политика
Названа сумма перечисленных Порошенко на благотворительность денег
Президент Украины Пётр Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тыс. гривен (почти $10 тыс.) и перечислил эту сумму на благотворительность.
Обновлено в 09:58
Политика
NYT: ФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией
Федеральное бюро расследований(ФБР) тайно начало расследование связи президента США Дональда Трампа с Россией в 2017 году.
Обновлено в 00:55
Политика
Премьер Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС
Македония вскоре станет членом НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Обновлено в 08:51
Политика
В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+
Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
Обновлено в 04:21
Политика
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
Советского партийного деятеля, российского политика, последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили в субботу на Троекуровском кладбище Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:23
Политика
Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира
Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Политика
Сражавшихся вместе с нацистами против СССР венгров назвали героями
Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, «до конца сражавшихся за Венгрию на Дону» в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ
Обновлено в 12:00
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Политика
Бывший министр обороны Украины Гриценко подал документы в ЦИК
Председатель политической партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко разметил в своем Facebook о том, как подал документы в ЦИК Украины для регистрации в качества кандидата в президенты.
Обновлено в 06:32