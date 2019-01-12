Новый глава облздрава Алексей Мозалев встретился с коллективом больницы города Струнино. На совещании, которое в данный момент проходит в корпусе взрослой поликлиники, также присутствуют представители администрации Александровского района и райбольницы.

с чего всё началось

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом в субботу, 12 января, сообщила ТАСС сама чиновница.

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