Происшествия

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданинаRT на русском 12:41

Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
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Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русском12:41

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правда13:53

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

РИА Новости12:51

Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Факты14:36

Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАН12:12

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ТАСС11:56

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВ07:30
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Происшествия

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Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
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Происшествия

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Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
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Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
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На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест

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Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
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По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
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В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина.
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