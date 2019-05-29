Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданинаRT на русском 12:41
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
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Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Происшествия
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
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В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
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Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Происшествия
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Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
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Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
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Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
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В Тульской области заработал новый сервис
В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
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Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
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Армия и оружие
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
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Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:51
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Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
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