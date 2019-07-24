Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКСРБК 06:47

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Российское посольство отреагировало на сообщения СМИ об извинениях перед южнокорейцами

URA.Ru06:06

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Телеканал 360°07:14

Посольство РФ опровергло сообщения об «извинениях» за инцидент с самолетом

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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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