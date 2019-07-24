Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКСРБК 06:47
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Армия и оружие
Тегеран опроверг заявления Пентагона о сбитых иранских беспилотниках
В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили беспилотник, угрожавший безопасности американского десантного корабля USS Boxer.
Обновлено в 08:35
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
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Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
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В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX
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Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
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Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции
По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".
Обновлено в 10:33
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Единоборства
Российский боксер умер в 36 лет
Обновлено в 09:24
Авто
600-сильный Jaguar XE снова побил рекорд Нюрбургринга
Седан Jaguar XE SV Project 8 смог улучшить свой рекорд трассы Нюрбургринг на 2,9 секунды.
Обновлено в 05:06
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Авто
Обновленная Mazda2 появится в продаже в начале 2020 года без дизеля
Mazda поспешила объявить, что обновленные хэтчбеки поступят в продажу по всей Европе в начале 2020 года.
Обновлено в 07:23
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Транспорт
ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года
ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года. Об этом РИА Новости сказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ
США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Вакарчук возглавил партию «Голос»
Украинский певец Святослав Вакарчук избран председателем партии "Голос", которая участвовала в парламентских выборах и по итогам подсчета свыше 99% протоколов проходит в будущую Верховную раду.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
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