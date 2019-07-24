Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКСРБК 06:47

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Российское посольство отреагировало на сообщения СМИ об извинениях перед южнокорейцами

URA.Ru06:06

Россия исключила извинения перед Сеулом в связи с действиями своих летчиков

Интерфакс07:44

Москва не извинялась перед Сеулом за ситуацию с Ту-95

Телеканал 360°07:14

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

РБК06:47

Посольство России опровергло сообщения об извинениях Южной Корее за инцидент с самолётами

RT на русском06:18

Российские дипломаты утверждают, что Москва не приносила извинений Сеулу

Коммерсантъ05:49

Посольство РФ опровергло сообщения об «извинениях» за инцидент с самолетом

Российская газета05:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Армия и оружие

Тегеран опроверг заявления Пентагона о сбитых иранских беспилотниках

В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили беспилотник, угрожавший безопасности американского десантного корабля USS Boxer.
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Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
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Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
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Зеленский потребовал уволить Кличко

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Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

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Экономика

В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX

Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.
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Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции

По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".
Обновлено в 10:33
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Единоборства

Российский боксер умер в 36 лет

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Авто

600-сильный Jaguar XE снова побил рекорд Нюрбургринга

Седан Jaguar XE SV Project 8 смог улучшить свой рекорд трассы Нюрбургринг на 2,9 секунды.
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Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
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Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
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Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
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Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
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Обновленная Mazda2 появится в продаже в начале 2020 года без дизеля

Mazda поспешила объявить, что обновленные хэтчбеки поступят в продажу по всей Европе в начале 2020 года.
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«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
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ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года

ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года. Об этом РИА Новости сказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Украинский певец Святослав Вакарчук избран председателем партии "Голос", которая участвовала в парламентских выборах и по итогам подсчета свыше 99% протоколов проходит в будущую Верховную раду.
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Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
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