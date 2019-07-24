Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКСРБК 06:47
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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с чего всё началось
Посольство Российской Федерации в Сеуле распространило заявление, в котором опровергаются сообщения южнокорейских СМИ о том, что вчера и.о. военного атташе РФ якобы извинился за инцидент с самолетом.Российская газета05:16
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