Посольство Российской Федерации в Сеуле распространило заявление, в котором опровергаются сообщения южнокорейских СМИ о том, что вчера и.о. военного атташе РФ якобы извинился за инцидент с самолетом.

с чего всё началось

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Гаджеты Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Общество Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Общество ФАС оштрафовала Google за рекламу написания дипломных работ Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение через поисковую систему Google рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ.

Футбол Экс-футболист «Ливерпуля» Сако хочет отсудить £13 млн у WADA Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с требованием взыскать в его пользу £13 млн.

Политика Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Авто Новую Skoda Octavia засняли на дороге Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.

Интернет Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10 Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".

Политика Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.