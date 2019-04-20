Политика

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»РИА Новости 21:02

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, приуроченный к публикации отчёта спецпрокурора США Роберта Мюллера. Дипмиссия проанализировала обвинения о "вмешательстве РФ" в американские выборы, продемонстрировав их беспочвенность.
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Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи

РБК22:19

Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

ТАСС20:05

Посольство РФ в 120-страничном докладе призвало США отказаться от обвинений о вмешательстве в выборы

Коммерсантъ21:03

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

РИА Новости21:02

Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы

Известия20:26

Посольство РФ: после доклада Мюллера США следует начать восстанавливать отношения с Россией

Вести.Ru21:29

РФ представила доклад о приписываемом вмешательстве в американские выборы

ФАН21:04
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Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Политика

Суд на Украине присудил компенсацию российскому «МиГу»

Красиловский агрегатный завод концерна "Укроборонпром" обязан выплатить более 5 млн руб. российской самолетостроительной корпорации "МиГ" - такое решение вынес Хозяйственный суд Хмельницкой области.
Обновлено в 15:45
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Авто

Немцы наладят выпуск машин на солнечных батареях на бывшем заводе Saab

Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане.
Обновлено в 10:20
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Наука

Идеальный лазерный материал прошел проверку

Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Политика

В Киеве начались дебаты Порошенко и Зеленского

На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина вышла в свет с 17-летней дочерью

Среди гостей оказалась и актриса Любовь Толкалина, которая предпочла выйти на красную дорожку вместе со своей 17-летней дочерью Марией.
Обновлено в 04:27
Религия

21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве

"Локомотив" забил два безответных мяча ЦСКА в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против.
Обновлено в 08:00
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Общество

6 признаков, что пришло время менять карьеру

Вы чувствуете, что застряли Чувство того, что вы застряли на работе - это то, что каждый испытывает в какой-то момент своей карьеры.
Обновлено в 14:00
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