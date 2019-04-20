Политика
Посольство России в США опубликовало свой докладREGNUM вчера в 22:34
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
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Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы
Известиявчера в 20:26
Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом
Газета.Ruвчера в 21:46
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Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
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В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье.
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Самым зрелищным мероприятием стане военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
Обновлено в 00:15
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
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Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Жена Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте
Обновлено вчера в 22:56
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Еще один законопроект против России и Трампа рассмотрит Конгресс США
После публикации доклада о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы в Конгрессе США могут рассмотреть еще один законопроект против России и главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
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Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView
Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»
«Локомотив» находится в более выгодном психологическом состоянии перед матчем с ЦСКА, чем сами армейцы.
Обновлено вчера в 12:08
Музыка
Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой
Перед зрителями юная звезда выступила с песней Юлией Началовой «Герой не моего романа», чем растрогала слушателей.
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Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
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Время суток определяет эффективность занятий спортом
Обновлено вчера в 10:20
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
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