Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»РИА Новости вчера в 21:44

Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»

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