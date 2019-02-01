Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряковРоссийская газета 12:34

с чего всё началось

Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.

Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков

Кино В сети появился трейлер нового «Форсажа» На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера» Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Гаджеты Samsung случайно показал смартфон со складным экраном Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.

Происшествия Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Армия и оружие Польша призвала США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти Как сообщает издание Globo, число жертв продолжает расти. На данный момент уже известно о 84 погибших, 42 из них опознаны.

Общество В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.

Политика Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.

Транспорт В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.

Гаджеты Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.

Происшествия Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.

Кино «Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.

Автоспорт «Заубер» переименован в «Альфа Ромео» Итальянская компания Альфа Ромео стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название Заубера Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Общество Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.