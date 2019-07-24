РБК направил запрос в посольство КНДР в Москве и посольство России в Пхеньяне в связи с информацией о захвате судна «Сянхайлинь-8» северокорейскими пограничниками.

с чего всё началось

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

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