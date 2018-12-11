Политика

Посольство сообщило об отмене в США рекомендаций не ездить в Россию
RT на русском
вчера в 21:59

Российское посольство заявило, что «с удовлетворением» восприняло решение Госдепартамента США отменить рекомендации не посещать Россию. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
RT на русскомвчера в 21:59

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Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

Известиявчера в 22:47

Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России

РБКвчера в 22:11

Посольство оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

Газета.Ruвчера в 22:06

В посольстве РФ положительно оценили изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

ТАССвчера в 21:41

Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию

Вести.Ruвчера в 18:37

США перестали считать Россию опасной для туристов

Lenta.ruвчера в 18:03

США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию

РИА Новостивчера в 17:48
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной

Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Twitter, что отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазириванием государственных средств».
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из ЕС

Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последний момент избежала болезненного поражения по принципиальному для себя вопросу — условиям сделки с Брюсселем по «Брекситу».
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

США расширили санкции против КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех граждан Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на минфин США.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалет истребителей

Тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

CNN: Трамп всерьез опасается импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент "по-настоящему возможен". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ

Непродление Украиной договора о дружбе с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуважением Киева к украинцам.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие

Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации

Сирийские власти планируют открыть во всех регионах САР реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Вице-премьер КНР и министр финансов США обсудили торговые консультации

Вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону «дорожную карту» торговых консультаций.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

МИД Китая прокомментировал арест финдиректора Huawei

Заявление Ван И прозвучало после задержания финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США.
Обновлено вчера в 23:48
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