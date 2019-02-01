Происшествия

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-ВердеРИА Новости 12:22

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
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с чего всё началось
По данным издания "Морской бюллетень
", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде.
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