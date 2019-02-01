Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-ВердеРИА Новости вчера в 12:22

с чего всё началось

Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту. Представитель посольства подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде

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Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье уничтожила артиллерийскую установку сирийской армии на востоке страны.

Политика На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб Кандидат в президенты Украины Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб.

Происшествия Почти 60 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции Как напоминает телеканал BFMTV, в прошлую субботу количество манифестантов достигало почти 70 тыс. В Париже в акции протеста участвовали 10,5 тыс. манифестантов.

Происшествия Отец спасенного в Магнитогорске младенца рассказал о его состоянии Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца могут выписать из больницы на следующей неделе, передает РИА "Новости".

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