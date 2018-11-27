Российское посольство на Украине сообщило во вторник, что граждане РФ стали массово получать отказы во въезде в страну. Они абсолютно немотивированны, и россияне имеют законные основания на получение разрешения.

Политика Политика Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого корабли ВМС Украины задержали за нарушение границы России.

Политика Политика В Крыму арестованы 12 украинских моряков Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.

Политика Политика Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России «Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Политика Политика В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной Состояние россиянки Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США, ухудшилось, у девушки участились приступы клаустрофобии.

Политика Политика Россия и Аргентина подпишут соглашение по рыбному хозяйству Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес подпишут целый ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Политика Политика СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

Политика Политика WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию, в которой утверждается, что основатель организации Джулиан Ассанж тайно встречался с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Политика Политика Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.

Политика Политика Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.

Армия и оружие Армия и оружие ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Политика Политика Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

Политика Политика В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее.