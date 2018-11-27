Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве. При этом подобные отказы происходят несмотря на соблюдение российскими гражданами всех требований, отметили в диппредставительстве.

Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину

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