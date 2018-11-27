Политика
Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину
Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на УкраинуРИА Новости14:00
Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве. При этом подобные отказы происходят несмотря на соблюдение российскими гражданами всех требований, отметили в диппредставительстве.
РИА Новости14:00
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Политика
Порошенко заявил, что запрашивал разговор с Путиным
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Политика
Белый дом: Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20
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Обновлено в 16:02
Политика
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
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Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
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Политика
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Политика
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Обновлено в 15:15
Политика
Путин вручил государственные награды в Кремле
Президент России вручил более 40 государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета
Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.
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Политика
Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян
Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.
Обновлено в 14:38
Политика
Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
Обновлено в 15:19
Политика
Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии
Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.
Обновлено в 14:04
Политика
Болтон объяснил отказ от прослушивания записи с убийством Хашукджи
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, почему не слушал запись, на которой зафиксирован момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания
Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».
Обновлено в 15:53
Политика
Трамп не намерен увольнять спецпрокурора Мюллера
Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" Роберта Мюллера, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 15:58