Политика
Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ Британии
Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ БританииРБК13:54
В посольстве отметили, что это часть кампании властей Великобритании по препятствованию работы российских СМИ, в которую входят закрытие счетов, «придирки контролирующих органов» и «проблемы в выдаче виз». Заявление касается статьи о журналистах «Первого канала» газете Mail of Sunday.
РБК13:54
Оценить
26 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Армия и оружие
SANA: коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии
Коалиция во главе с США выпустила несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб.
Обновлено в 17:41
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко о «планах» Москвы захватить Мариуполь
Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к утверждению президента Украины Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.
Обновлено в 17:22
Политика
Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 17:21
Политика
Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине.
Обновлено в 17:20
Политика
Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.
Обновлено в 17:40
Политика
МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
Обновлено в 17:03
Политика
Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20
Обновлено в 15:07
Политика
СМИ обнародовали переписку Хашукджи в WhatsApp
Ранее СМИ сообщили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд до и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи мог переписываться со своим советником Саудом аль-Кахтани, который, предположительно, руководил группой людей, совершивших преступление.
Обновлено в 17:17
Политика
Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января
Обновлено в 16:59
Политика
Мадуро рассказал о необычной встрече с новым президентом Мексики
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»
Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 15:43
Политика
Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек
Обновлено в 15:10
Политика
Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20
Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи
Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне.
Обновлено в 15:05