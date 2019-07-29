Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям КрымаРБК 14:10
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
В команде Зеленского не намерены возобновлять поставки воды в Крым
Постпред президента Украины в виртуальной «Автономной республике Крым» Антон Кориневич, офис котрого расположен в Херсоне, в интервью изданию «Сегодня» озвучил позицию новой администрации по поводу поставок воды в Крым.
Обновлено в 05:17
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Игры
The Good Life отложили до 2020 года
Обновлено в 16:09
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Автоспорт
Косаченко прокомментировала результат Квята на Гран-при Германии
Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, высказала мнение о том, какой эффект на карьеру гонщика Toro Rosso Даниила Квята окажет подиум в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова
Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Политика
Россия представила в ООН Концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено в 11:47
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Наука
Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии
В январе и в апреле прошлого года ученые подтвердили, что выброс действительно произошел и радиационный фон, связанный с рутением-106, значительно повысился.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
NVIDIA объявила о 10 новых моделях с NVIDIA RTX Studio
NVIDIA объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют создателям контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственного интеллекта и обрабатывать видео разрешения.
Обновлено в 11:44