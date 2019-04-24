Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 22:59

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
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Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

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Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

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Посольство России раскритиковало поздравление Зеленскому от МИД Британии

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Посольство РФ: Лондон использует Киев в качестве инструмента в противостоянии с Москвой

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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