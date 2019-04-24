Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 22:59
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
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Посольство РФ в Лондоне сообщило о намерении Британии использовать Украину против России
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