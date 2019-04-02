Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДРГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее. Визит Колокольцева в Пхеньян является "плановым обменом", который существует между Россией и КНДР.

Общество Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Футбол Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.

Политика Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.

Общество Для туристов в России подготовили новый налог Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).

Транспорт Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Финансы ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.

Политика ЦИК Украины осталось подсчитать менее 2% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) подсчитала 98,03% голосов избирателей по итогам первого тура на выборах президента.

Экономика Цена биткоина превысила $4,6 тыс Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филёва погибла в авиакатастрофе Предприниматель Наталья Филёва, вместе с супругом владеющая авиахолдингом S7 Airlines, погибла в воскресенье, 31 марта, в авиакатастрофе в районе Франкфурта-на-Майне.

Происшествия Племянницу Скрипаля побили в Ярославле Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.

Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Футбол Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.

Интернет Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.

Происшествия Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.

Экономика Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.

Здоровье Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни Из-за редкого наследственного заболевания солнечный свет стал смертельно опасен для жителя британского города Кингстон-апон-Халл.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.