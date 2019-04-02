Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДРГазета.Ru 01:53
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее. Визит Колокольцева в Пхеньян является "плановым обменом", который существует между Россией и КНДР.
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с чего всё началось
«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и его сопровождающие 1 апреля прибыли в Пхеньян», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.ТК Звездавчера в 19:57
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