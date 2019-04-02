Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДРГазета.Ru 01:53
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее. Визит Колокольцева в Пхеньян является "плановым обменом", который существует между Россией и КНДР.
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с чего всё началось
«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и его сопровождающие 1 апреля прибыли в Пхеньян», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.ТК Звездавчера в 19:57
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Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Музыка
Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле
Американская певица Мадонна получит $1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека
В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.
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Недвижимость
В России появится программа поддержки частного домостроения
К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Морская пехота США использует старые версии танков «Абрамс»
M1A1-FEP использует HAP-3 (броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения), однако наиболее важным является тепловизор 2-го поколения (такой же устанавливается на версиях SEP M1A2), позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8000 м и поражать на 4000 м.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины
Обновлено 30 марта в 10:36
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Российские бомбардировщики Су-24 были «смертельно ранены» в Сирии - СМИ
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн
Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Политика
Тимошенко потеряла шансы выйти во второй тур выборов на Украине
На втором месте находится действующий глава государства Пётр Порошенко, набравший 15,92% голосов.
Обновлено в 02:07
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Гаджеты
Apple iPhone 2019 года получит реверсивную беспроводную зарядку
Как пишет известный аналитик по компании Apple Минг-Чи Куо, разосланному инвесторам, американский гигант планирует включить технологию беспроводной реверсивной зарядки в свои предстоящие гаджеты iPhone 2019 года, которые должны быть анонсированы осенью текущего года.
Обновлено в 01:57
Футбол
Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал недавнюю реакцию нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга на расизм во время матча с национальной командой Черногории.
Обновлено в 01:19