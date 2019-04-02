Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДРГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее. Визит Колокольцева в Пхеньян является "плановым обменом", который существует между Россией и КНДР.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Музыка Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле Американская певица Мадонна получит $1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.

Происшествия Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.

Недвижимость В России появится программа поддержки частного домостроения К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.

Армия и оружие Морская пехота США использует старые версии танков «Абрамс» M1A1-FEP использует HAP-3 (броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения), однако наиболее важным является тепловизор 2-го поколения (такой же устанавливается на версиях SEP M1A2), позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8000 м и поражать на 4000 м.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Политика МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Наука Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.

Общество В Германии закрылась последняя норковая ферма В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Футбол Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне «Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.

Футбол Пикфорд стал участником драки около бара В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Гаджеты Apple iPhone 2019 года получит реверсивную беспроводную зарядку Как пишет известный аналитик по компании Apple Минг-Чи Куо, разосланному инвесторам, американский гигант планирует включить технологию беспроводной реверсивной зарядки в свои предстоящие гаджеты iPhone 2019 года, которые должны быть анонсированы осенью текущего года.