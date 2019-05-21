Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татарГазета.Ru 02:49
В российском ведомстве заявили, что публикация является "методичкой дипломатии" украинской стороны. Фото было размещено в день памяти жертв депортации крымских татар. Вместо них на снимке запечатлены евреи из Лодзинского гетто.
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Крымские татары потребовали от Украины извинений за фото с польскими евреями
Московский Комсомолец04:08
Украинское посольство выдало фото из Музея холокоста за депортацию крымских татар
RT на русскомвчера в 23:31
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