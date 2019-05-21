Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татарГазета.Ru 02:49

В российском ведомстве заявили, что публикация является "методичкой дипломатии" украинской стороны. Фото было размещено в день памяти жертв депортации крымских татар. Вместо них на снимке запечатлены евреи из Лодзинского гетто.
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Крымские татары потребовали от Украины извинений за фото с польскими евреями

Московский Комсомолец04:08

Посольство Украины выдало фото из архива холокоста за депортацию крымских татар

РЕН ТВвчера в 23:04

Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины за фотоподлог

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Украина выдала снимки из архива Холокоста за депортацию крымских татар

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RT на русскомвчера в 23:31

Посольство Украины в США выдало евреев на фото за крымских татар

Газета.Ru03:41

Посольство Украины в США выдало фотографию из гетто в Польше за депортацию крымских татар

ТАССвчера в 23:03
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Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Опрос показал, каких врачей не хватает в России

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

В Германии арестовали лидера арт-группы «Война»

Обновлено вчера в 11:55
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Политика

Миссия МВФ начала работу на Украине

«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Экс-министр Абызов похвалил условия содержания в СИЗО

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО "Лефортово", хвалит условия содержания и выражает благодарность сотрудникам изолятора.
Обновлено в 01:15
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Экономика

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США

Обновлено вчера в 21:39
Здоровье

Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина

Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти

В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Религия

Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается

«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Культура

Медведев поздравил Глеба Панфилова с 85-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление с 85-летием кинорежиссеру, народному артисту РФ Глебу Панфилову.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Происшествия

МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено вчера в 13:27
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