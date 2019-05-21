Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татарГазета.Ru 02:49

В российском ведомстве заявили, что публикация является "методичкой дипломатии" украинской стороны. Фото было размещено в день памяти жертв депортации крымских татар. Вместо них на снимке запечатлены евреи из Лодзинского гетто.
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Украинское посольство выдало фото из Музея холокоста за депортацию крымских татар

RT на русскомвчера в 23:31

Крымские татары потребовали от Украины извинений за фото с польскими евреями

Московский Комсомолец04:08

Посольство Украины в США выдало евреев на фото за крымских татар

Газета.Ru03:41

Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины за фотоподлог

РИА Новости03:41

Крымские татары потребовали извинений от Украины за фото «депортации»

URA.Ru04:39

Посольство Украины выдало фото из архива холокоста за депортацию крымских татар

РЕН ТВвчера в 23:04

Посольство Украины в США выдало фотографию из гетто в Польше за депортацию крымских татар

ТАССвчера в 23:03
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Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Кремль прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»

Факты, изложенные в статье о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая якобы стала поводом для увольнения журналистов, Песков комментировать не стал: «Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи».
Обновлено в 05:36
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Космос

Роскосмос заказал восемь ракет «Союз-2.1а» за 10,4 млрд рублей

Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 04:29
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13
Политика

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Экономика

ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы

Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Политика

Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Обновлено в 05:21
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Общество

Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes

Издание Forbes составило рейтинг "30 до 30", в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 03:45
Музыка

Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов

Обновлено вчера в 19:36
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