Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татарГазета.Ru 02:49

В российском ведомстве заявили, что публикация является "методичкой дипломатии" украинской стороны. Фото было размещено в день памяти жертв депортации крымских татар. Вместо них на снимке запечатлены евреи из Лодзинского гетто.

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

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