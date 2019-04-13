Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбыРИА Новости 10:38

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express. Сотрудники посольства вызвали полицию, когда припаркованный автомобиль посла намеренно протаранила другая машина.

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

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