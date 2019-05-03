Политика

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Счет пожалуйста: в украинском посольстве рассказали об ожиданиях Конгресса США от Зеленского

Pravda.Ru11:32

Посольство Украины рассказало, что ожидает от Зеленского Конгресс США

Народные новости11:45

Украинские дипломаты рассказали об ожиданиях конгресса США от Зеленского

Известия08:29

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

Газета.Ru09:42

Посольство Украины рассказало, что США ждут от Зеленского

ФАН07:34

В США рассказали, чего ждут от Зеленского

Аргументы недели06:57

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

РИА Новости06:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Гаджеты

Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 06:31
Политика

В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Футбол

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
Обновлено в 11:33
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три игры

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна".
Обновлено в 07:32
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Авто

Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину

Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Обновлено в 01:18
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»

Обновлено в 10:38
Футбол

«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

Обновлено в 10:54
Политика

В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства

Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21
Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное