Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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