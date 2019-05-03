Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Космос
«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов
Генеральный директор «Космокурса» Павел Пушкин рассказал, сколько раз будет пригоден для полётов один корабль.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение
Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Спорт
Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги
Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 06:59
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году заработал 8,5 млн рублей против 7,8 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 05:54
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ Лагард ситуацию с ПриватБанком
Была высказана обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — приводит слова Порошенко ТАСС.
Обновлено в 10:57
Транспорт
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц.
Обновлено в 13:49
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36