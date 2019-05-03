Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

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