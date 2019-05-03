Политика

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

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Украинские дипломаты рассказали об ожиданиях конгресса США от Зеленского

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В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

РИА Новости06:22
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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