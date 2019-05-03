Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от ЗеленскогоЖурналистская правда 07:22
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Интернет
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Авто
General Motors действительно выпустит розеточный пикап
Представители компании General Motors сегодня подтвердили свои планы по выпуску нового электрифицированного пикапа.
Обновлено в 08:39
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Технологии
Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы
Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Общество
На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»
Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
25-ваттная зарядка Samsung оказалась не быстрее 15-ваттной
25-ваттная зарядка идёт в комплекте при покупке смартфона. Сначала телефон с 3% на индикаторе батареи начали заряжать устройством на 25 Вт.
Обновлено в 06:27
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Хоккей
Овечкин соскучился по сборной России
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал своё возвращение в национальную команду.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Спорт
Лыжница Белорукова вышла замуж за коллегу по сборной
Российская лыжница Юлия Белорукова сегодня, 3 мая, вышла замуж за коллегу по сборной Никиту Ступака.
Обновлено в 10:47
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Енисей» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 09:18
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Обновлено в 07:54
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
БПК «Североморск» возвращается домой
За время дальнего похода, БПК "Североморск" побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, учениях в Средиземном море, выполнил ряд военно-дипломатических задач в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".
Обновлено в 07:04