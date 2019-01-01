Политика

Телеканал CNN признал Симферополь частью России, а не Украины
Газета.Ru
вчера в 08:17

В огне разбирательств о принадлежности Крыма и Севастополя теперь горит и американский телеканал CNN. В эфир вышел репортаж о праздновании Нового года в разных странах мира. Симферополь там был указан как часть России.
Газета.Ruвчера в 08:17

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CNN извинился за российский Симферополь

News.ru05:03

CNN извинился за российский Крым

Телеканал 360°04:24

Посольство Украины ответило на сюжет CNN с российским Симферополем

Газета.Ru04:23

CNN изменил подпись к снимку с российским Симферополем

РИА Новости Крым02:37

CNN обидел Киев, назвав Симферополь российским городом

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CNN поменял подпись под снимком из российского Симферополя

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Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Экономика сегоднявчера в 06:52
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Политика

УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре

Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Политика

Посол США посетил задержанного американского шпиона

Представитель США в России Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

США оставят в Афганистане спецназ после вывода половины войск

США оставят в Афганистане ударные группы войск специального назначения для противодействия боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) после вывода половины контингента.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 04:51
Политика

Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии

Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский назвал число желающих вступить в его команду

Обновлено в 04:23
Политика

Лидеры партий не смогли договориться с Трампом по вопросу бюджета

Представители партий и президент США Дональд Трамп не смогли прийти к компромиссу по бюджету на 2019 год, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконнел.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России

Глава Министерства иностранных дел Украины(МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России.
Обновлено в 04:53
Политика

Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков

В 2018 году в Сирии были убиты 23 тыс. боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 05:08
Политика

СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Немецкий журналист заявил, что Россию невозможно победить

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 05:21
Политика

Засилье голливудского кино в России недопустимо, считают в Совфеде

Парламентарий считает, что Россия должна не только последовательно и профессионально отражать внешние атаки на ее суверенитет в духовной сфере, но и использовать свой огромный культурный потенциал для повышения российского авторитета на международной арене, улучшения условий для развития дружбы и сотрудничества с народами других стран на всех континентах.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году

Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Более 1850 единиц автомобильной и специальной техники поступит в подразделения Сухопутных войск в 2019 году

Обновлено в 04:52
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