В огне разбирательств о принадлежности Крыма и Севастополя теперь горит и американский телеканал CNN. В эфир вышел репортаж о праздновании Нового года в разных странах мира. Симферополь там был указан как часть России.

Телеканал CNN признал Симферополь частью России, а не Украины

Политика Политика УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.

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Армия и оружие Армия и оружие США оставят в Афганистане спецназ после вывода половины войск США оставят в Афганистане ударные группы войск специального назначения для противодействия боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) после вывода половины контингента.

Политика Политика Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

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Политика Политика Лидеры партий не смогли договориться с Трампом по вопросу бюджета Представители партий и президент США Дональд Трамп не смогли прийти к компромиссу по бюджету на 2019 год, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконнел.

Политика Политика Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России Глава Министерства иностранных дел Украины(МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России.

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков В 2018 году в Сирии были убиты 23 тыс. боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

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Политика Политика Немецкий журналист заявил, что Россию невозможно победить Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.

Политика Политика Засилье голливудского кино в России недопустимо, считают в Совфеде Парламентарий считает, что Россия должна не только последовательно и профессионально отражать внешние атаки на ее суверенитет в духовной сфере, но и использовать свой огромный культурный потенциал для повышения российского авторитета на международной арене, улучшения условий для развития дружбы и сотрудничества с народами других стран на всех континентах.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году