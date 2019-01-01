Политика
Телеканал CNN признал Симферополь частью России, а не Украины
Телеканал CNN признал Симферополь частью России, а не УкраиныГазета.Ruвчера в 08:17
В огне разбирательств о принадлежности Крыма и Севастополя теперь горит и американский телеканал CNN. В эфир вышел репортаж о праздновании Нового года в разных странах мира. Симферополь там был указан как часть России.
Газета.Ruвчера в 08:17
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Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Политика
Посол США посетил задержанного американского шпиона
Представитель США в России Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
США оставят в Афганистане спецназ после вывода половины войск
США оставят в Афганистане ударные группы войск специального назначения для противодействия боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) после вывода половины контингента.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 04:51
Политика
Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии
Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский назвал число желающих вступить в его команду
Обновлено в 04:23
Политика
Лидеры партий не смогли договориться с Трампом по вопросу бюджета
Представители партий и президент США Дональд Трамп не смогли прийти к компромиссу по бюджету на 2019 год, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконнел.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России
Глава Министерства иностранных дел Украины(МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России.
Обновлено в 04:53
Политика
Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс
Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков
В 2018 году в Сирии были убиты 23 тыс. боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 05:08
Политика
СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Немецкий журналист заявил, что Россию невозможно победить
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 05:21
Политика
Засилье голливудского кино в России недопустимо, считают в Совфеде
Парламентарий считает, что Россия должна не только последовательно и профессионально отражать внешние атаки на ее суверенитет в духовной сфере, но и использовать свой огромный культурный потенциал для повышения российского авторитета на международной арене, улучшения условий для развития дружбы и сотрудничества с народами других стран на всех континентах.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Более 1850 единиц автомобильной и специальной техники поступит в подразделения Сухопутных войск в 2019 году
Обновлено в 04:52