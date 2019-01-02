Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
RT на русском
06:12

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России. Речь идёт о подписи к снимку новогоднего фейерверка в центре города.
RT на русском06:12

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Посольство Украины прокомментировало фото CNN с российским Симферополем

РИА Новости06:32

Дипломаты Украины резко осудили CNN за признание Симферополя российским

Вести.Ru07:25

Киев опять возмущен: CNN назвал Симферополь российским

РИА Новости Крым07:18

Телеканал CNN признал Симферополь частью России, а не Украины

Газета.Ru08:17

Украинские послы ответили телеканалу CNN, назвавшему Симферополь российским

URA.Ru08:01

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

RT на русском06:12

Украинцы поцапались с американцами из-за Крыма

ForPost05:41
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Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске достигло 19 человек

Тело девятнадцатого погибшего при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске извлечено из-под завалов, погибла женщина.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Тело 24-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске тела еще двоих человек.
Обновлено в 11:10
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

После победы в индивидуальной гонке на этапе "Тур де Ски" в Италии и бронзы в спринте в Швейцарии Лосенок (прозвище спортсмена) добился третьей медали за короткий срок - в масс-старте на 15 км в Германии.
Обновлено в 11:10
Происшествия

МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

Обновлено в 10:50
Происшествия

Спровоцировавшая сход лавины в Хибинах туристка погибла под снегом

Одна из трех фрирайдеров, попавших под лавину в Хибинах, скончалась — врачам не удалось спасти жизнь приехавшей из Санкт-Петербурга девушки, сообщает "Би-порт".
Обновлено в 10:09
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Авто

В России подорожали автомобили Lada

Концерн АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В среднем машины подорожали на 15-25 тыс. руб.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Самолет из Сочи вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира

Самолет, летевший из Сочи в Москву, вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

На Украине запретили телеканал NewsOne

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов

ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия

«Аэрофлот» доставит в Магнитогорск родных жертв трагедии бесплатно

Российским авиакомпаниям предложили бесплатно перевозить родственников и близких погибших и пострадавших в результате ЧП в Магнитогорск.
Обновлено в 10:06
Политика

Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Спасатели демонтировали стену дома в Магнитогорске, которая могла рухнуть

В Магнитогорске спасатели демонтировали стену дома, которая могла обрушиться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:55
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки

Обновлено вчера в 13:50
Спорт

16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА

Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели

Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге

Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
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