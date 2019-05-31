Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
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с чего всё началось
Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.Говорит Москва08:53
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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