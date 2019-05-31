Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
Читать в источнике
Обсудить50
с чего всё началось

Специалист по СНГ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.
Говорит Москва08:53

Подробнее о событии

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова

Интерфакс11:16

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Газета.Ru09:33

Посольство Туркменистана назвало сообщения о смерти президента страны абсолютной ложью

ТАСС11:07

В посольстве Туркменистана в Москве отрицают смерть Бердымухамедова

Говорит Москва11:16

В Туркменистане появились неофициальные сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова

Эхо Москвы11:04

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

RT на русском11:09

СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана

Lenta.ru11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Ашберн

Ушел из жизни глава Туркмении

Вести.UZ10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 04:54
Политика

Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
Обновлено в 10:36
Политика

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

Обновлено в 09:07
Экономика

Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год

Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика

Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе

«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.
Обновлено в 09:33
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»

Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Авто

Alpine A110 Gains получил интерьер премиум-класса

У польского тюнинг-ателье Carlex Design получилось сделать более стильный интерьер синему A110.
Обновлено в 03:10
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Политика

На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Транспорт

Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре

Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Футбол

РПЛ прокомментировала действия полиции в матче «Спартака» и «Ростова»

Обновлено в 04:44
Происшествия

Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка

В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Политика

У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала себя хулиганкой

Ксения Собчак разразилась гневным постом на своей странице в социальных сетях.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Единоборства

40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии

Обновлено в 03:54
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
ещё по теме
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов
Туркменский политик
Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное