Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
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с чего всё началось

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
ТАСС11:07

Подробнее о событии

В посольстве опровергли информацию о смерти президента Туркмении

РБК11:51

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова

Интерфакс11:16

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

ТАСС11:07

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

RT на русском11:09

Политолог: сообщившие о смерти президента Туркмении источники не подтвердили информацию

Говорит Москва12:54

Посольство Туркменистана в Москве отрицает сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова

Эхо Москвы11:30

«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился

Lenta.ru12:50
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Ушел из жизни глава Туркмении

Вести.UZ10:41
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика

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В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
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Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

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Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

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Российские диетологи рассказали о пользе ягод и противопоказаниях по крыжовнику, который, одновременно, является очень полезным.
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Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева

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Обновлено в 07:14
Общество

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
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Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка

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Кино

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Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов

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Воскресные улицы возле избирательных участков заполнены людьми, которые идут голосовать в ожидании лучшего Пять лет назад, 26 октября 2014 года, во время досрочных парламентских выборов в Верховную Раду Украины, одесские улицы были живой декорацией к фильму о немецко-румынской оккупации Одессы 1941-44 годов.
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНР

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Коклюшкин считает «третьи силы» виновными в разводе Петросяна

Виктор Коклюшкин считает, что в разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виновны «третьи силы».
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Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
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Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
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Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
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