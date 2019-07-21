Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
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с чего всё началось
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.ТАСС11:07
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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