Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
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с чего всё началось

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
ТАСС11:07

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Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

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Политолог: сообщившие о смерти президента Туркмении источники не подтвердили информацию

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«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился

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Футбол

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Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

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Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

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Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

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Происшествия

Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами

«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
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В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
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По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

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Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
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Космос

«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
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Армия и оружие

Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72

Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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