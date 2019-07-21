Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти БердымухамедоваRT на русском 11:09
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
Читать в источнике
Оценить286
с чего всё началось
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.ТАСС11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
«Рубин» одержал победу над «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:10
Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика
Косачёв прокомментировал данные экзитполов на Украине
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено 19 июля в 09:37
Шоу-бизнес
Оксана Федорова предстала перед поклонниками в свадебном платье
Большинство поклонников оценили свадебный образ Федоровой, но нашлись и те, кто посчитал фото неудачным.
Обновлено в 14:08
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Космос
«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72
Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Игры
Wargroove выходит на PlayStation 4 без кросс-плея
Игра Wargroove выйдет на PlayStation 4 уже в этот вторник, при этом предложений кроссплатформенной игры не ожидается, как это было у ее аналога на консоли Nintendo Switch, ПК, а также Xbox One.
Обновлено в 15:12
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06