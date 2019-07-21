Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.

с чего всё началось

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.

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