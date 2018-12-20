Политика
Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян
Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиянВедомости13:38
Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы. Об этом говорится на сайте ведомства. Помимо этого туристы из России не смогут получить визу повторно без собеседования.
Ведомости13:38
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Политика
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Армия и оружие
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Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию и покинет своё пост в конце февраля 2019 года.
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Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.
Обновлено в 14:42
Политика
В раде предложили лишить названия каноническую УПЦ
Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий заявил о просьбе «новой православной церкви» Украины лишить названия каноническую украинскую православную церковь (УПЦ).
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Политика
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Политика
США и Великобритания обвинили Китай в совершении хакерских атак
Юстиция США предъявила обвинения двум гражданам Китая в совершении хакерских атак по указанию спецслужб КНР.
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Политика
Британия поможет Польше бороться с «российской дезинформацией»
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Обновлено в 15:48
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Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным
Обновлено в 14:22
Политика
Венесуэла высылает сотрудника посольства Колумбии
Власти Венесуэлы решили в четверг выслать сотрудника посольства Колумбии в качестве зеркальной меры на действия колумбийской администрации, которая накануне выслала венесуэльского дипломата.
Обновлено в 15:43
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Трамп не подпишет временный закон о бюджете
Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика
В Барселоне протестуют против приезда премьера Испании
Несколько сот членов радикального движения "Комитеты защиты республики" устроили акцию протеста в Барселоне во время встречи главы каталонского женералитета (правительства) Кима Торры и испанского премьер-министра Педро Санчеса.
Обновлено в 14:53
Политика
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной
Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29