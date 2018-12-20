Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы. Об этом говорится на сайте ведомства. Помимо этого туристы из России не смогут получить визу повторно без собеседования.

Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян

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