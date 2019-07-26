Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15
О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Футбол
Фанаты «Динамо» извинились перед командой
Перед домашним матчем третьего тура с екатеринбургским "Уралом" на трибунах бело-голубых появился баннер.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Зарегистрированный кандидат сообщил, что к нему по месту прописки пришли полицейские
Зарегистрированный кандидат сообщил, что к нему по месту прописки пришли полицейские Силовики пришли домой по адресу прописки к зарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Клочкову.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Музыка
Бузова упала на сцене, но продолжила выступление
Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено в 08:55
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Общество
Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Политика
Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53