Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15

О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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