Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15
О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
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В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
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Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
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Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой
Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
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Евросоюз в заявлении своей внешнеполитической службы осудил решение федеральных властей США о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров.
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