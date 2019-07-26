Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15
О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Интернет
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Специалисты установили, что обнаруженные у мужчины устройства предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29.
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Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
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Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
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Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
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Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.
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Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
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