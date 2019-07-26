Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15

О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

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США одобрили задержание российского танкера «новой властью» на Украине

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США прокомментировали захват Украиной российского танкера

Lenta.ru07:57

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

RT на русском07:23
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В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

Специалисты установили, что обнаруженные у мужчины устройства предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29.
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Уточняется, что между туристами из государства в Восточной Азии и россиянкой произошел конфликт в очереди у входа в музей-заповедник.
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Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
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Посольство США в РФ пригласило российскую теннисистку Светлану Кузнецову за получением визы для поездки в Соединенные Штаты на турнир в Вашингтоне.
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Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
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Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
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Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
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Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
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