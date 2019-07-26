Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкераГазета.Ru 09:15

О задержании корабля стало известно 25 июля - позже посольство США на Украине высоко оценило действия СБУ. Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

Вести.Ru08:54

США одобрили задержание российского танкера «новой властью» на Украине

РБК09:28

США одобрили действия Украины при задержании российского танкера

Телеканал 360°09:16

Американские дипломаты похвалили Украину за захват российского танкера

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Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Газета.Ru09:15

США прокомментировали захват Украиной российского танкера

Lenta.ru07:57

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

RT на русском07:23
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

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Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
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На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
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Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Экономика

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
Политика

В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
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Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика

Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG

Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

Румыния не пропустила российские танки в Сербию

По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
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«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале

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Обновлено в 09:38
Автоспорт

Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
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Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду

Обновлено в 02:52
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Петербурге автомобиль ДПС попал в ДТП при погоне за нарушителем

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Состояние Алибасова сильно ухудшилось

«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Общество

Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете

В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
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В Смоленске приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза

Обновлено вчера в 14:19
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Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 09:33
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Миранда продолжит карьеру в Китае

34-летний бразилец продолжит карьеру в чемпионате Китая. У него уже имеется договоренность с клубом "Цзянсу Сунин".
Обновлено в 11:28
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МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Обновлено в 09:08
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ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Общество

У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею

Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обновлено в 09:54
Задержание российского танкера NeymaБольше новостей по теме
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