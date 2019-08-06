Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставкуИзвестия 17:42

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана. «Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК. Ранее об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает
, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.
Интерфакс11:43

Подробнее о событии

Пушков назвал отставку Хантсмана логичной

Известия20:55

Американское посольство подтвердило отставку Хантсмана

Телеканал 360°19:39

СМИ: посол США в России подал в отставку

ТАСС13:10

В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку

РИА Новости16:45

В посольстве США подтвердили подлинность письма Хантсмана об отставке

РБК16:06

В посольстве США подтвердили отправку Хантсманом письма об отставке

RT на русском17:39

Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке

Интерфакс11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем

Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада

За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Футбол

Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии

Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено в 21:06
Футбол

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено в 14:25
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Здоровье

Названы девять причин отказаться от потребления соли

По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Культура

Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации

Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Боевые действия в Идлибе возобновляются

Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Происшествия

СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске

Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Политика

Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года

Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Технологии

В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Технологии

В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях

Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
Обновлено в 07:43
Политика

Вениамин Кондратьев в Сочи посетит центр для одаренных детей «Сириус»

Обновлено в 05:05
Единоборства

Масвидаль будет болеть против Нурмагомедова и верит в Порье

Обновлено в 10:00
Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Политика

Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Экономика

Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России

Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Космос

Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Финансы

Трамп осудил Китай за манипулирование валютным курсом

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное