Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставкуИзвестия 17:42
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана. «Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК. Ранее об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.Интерфакс11:43
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Общество
Российские госслужащие просят увеличить им командировочные
Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявляет, что в командировках чиновники вынуждены нести «дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».
Обновлено в 02:27
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Футбол
Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители»
Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.
Обновлено в 17:45
Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Транспорт
Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер
Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.
Обновлено в 12:38
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Политика
Украина задолжала СНГ свыше 300 миллионов рублей
Задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 19:31
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова сломала палец на Мальдивах, но не отказалась от йоги
Отечественная певица Юлианна Караулова во время отдыха на Мальдивах случайно сломала палец.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46