с чего всё началось

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана. «Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК. Ранее об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune.

Общество Российские госслужащие просят увеличить им командировочные Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявляет, что в командировках чиновники вынуждены нести «дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Футбол Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители» Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Политика В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.

Транспорт Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.

Происшествия Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Шоу-бизнес Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.

Экономика В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.

Политика Украина задолжала СНГ свыше 300 миллионов рублей Задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Наука Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.