Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставкуИзвестия 17:42

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана. «Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК. Ранее об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает
, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.
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