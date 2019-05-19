Армия и оружие

Посольство США обстреляли в БагдадеLenta.ru 15:54

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
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СМИ сообщили о взрыве рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском17:20

В Багдаде возле посольства США произошел взрыв

РБК15:42

СМИ: район вблизи посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

ТАСС14:26

Район вблизи американского посольства в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Эхо Москвы15:02

Снаряд «Катюша» упал у посольства США

Газета.Ru14:09

В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв, сообщили СМИ

РИА Новости13:55

Около «зелёной зоны» в центре Багдада прогремел взрыв

Говорит Москва14:25
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Здоровье

На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?

Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Обновлено в 13:39
Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Хоккей

Илья Воробьев: немного переудалялись в игре со швейцарцами

Напомним, что команда России обыграла хоккеистов Швейцарии со счетом 3:0, одержав шестую победу на турнире.
Обновлено в 17:28
Наука

Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов

Обновлено в 09:47
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Экономика

Российский средний класс меняет потребительские привычки

Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Общество

Какими скандалами заканчивалось строительство храмов в СКФО

Общероссийская и общекавказская проблема Массовые протесты против строительства храма в Екатеринбурге и задержания активистов напомнили, что ситуацию с культовыми сооружениями на Кавказе тоже нельзя назвать идеальной.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено в 16:33
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

Обновлено в 08:30
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Политика

КНР в обход санкций продолжает обеспечивать КНДР продовольствием

Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрением, несмотря на санкции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено в 17:20
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов

Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 11:31
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
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