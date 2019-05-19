Армия и оружие
Посольство США обстреляли в БагдадеLenta.ru 15:54
Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
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Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Здоровье
На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?
Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Хоккей
Илья Воробьев: немного переудалялись в игре со швейцарцами
Напомним, что команда России обыграла хоккеистов Швейцарии со счетом 3:0, одержав шестую победу на турнире.
Обновлено в 17:28
Наука
Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов
Обновлено в 09:47
Политика
Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Экономика
Российский средний класс меняет потребительские привычки
Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Общество
Какими скандалами заканчивалось строительство храмов в СКФО
Общероссийская и общекавказская проблема Массовые протесты против строительства храма в Екатеринбурге и задержания активистов напомнили, что ситуацию с культовыми сооружениями на Кавказе тоже нельзя назвать идеальной.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Политика
КНР в обход санкций продолжает обеспечивать КНДР продовольствием
Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрением, несмотря на санкции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено в 17:20
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов
Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 11:31
Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18