Политика
Посольство США обстреляли в БагдадеLenta.ru 15:54
Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
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Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Легковушка протаранила столб в Кемерове
Накануне на улице Терешковой в столице Кузбасса произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в столб.
Обновлено в 21:40
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Музыка
Член жюри Евровидения оценила ситуацию с песней победителя конкурса
Член российского жюри Евровидения композитор Лора Квинт прокомментировала ситуацию вокруг песни победителя состоявшегося в Израиле песенного конкурса Дункана Лоуренса.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Обновлено в 23:17
Футбол
«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и вернулась в зону ЛЧ
«Аталанта» набрала 66 очков и вернулась в зону Лиги чемпионов, поднявшись на третье место.
Обновлено в 16:28
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 12:22
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами
Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Здоровье
Российским властям не удалось договориться о снижении цены на орфанный препарат
Тимофей Нижегородцев уверен, что орфанные препараты надо включать в перечень ЖНВЛП, так как в этом случае у государства будет возможность регулировать цену.
Обновлено в 09:43
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Здоровье
В России за 31 год умерли 320 тыс. ВИЧ-инфицированных
С момента начала регистрации ВИЧ-инфицированных в России умерли 318 тыс. человек.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут оказаться в Тихом океане
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут со временем оказаться в Тихом океане.
Обновлено в 22:00
Футбол
Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом
Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:52
Авто
Стали известны первые подробности о новом купеобразном гибриде WEY VV7 GT PHEV
В движение WEY VV7 GT PHEV будет приводиться 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом, пару которому составит электромотор и литий-ионная батарея.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Футбол
Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье
В Кузбассе нарушались права детей-инвалидов на бесплатные лекарства
Женщины заявили, что были нарушены права их детей, которые являются инвалидами. Они не могли получить лекарства, которые им положены.
Обновлено в 23:09