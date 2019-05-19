Политика

Посольство США обстреляли в БагдадеLenta.ru 15:54

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
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СМИ сообщили о взрыве рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском17:20

В Багдаде возле посольства США произошел взрыв

РБК15:42

Около «зелёной зоны» в центре Багдада прогремел взрыв

Говорит Москва14:25

СМИ: район вблизи посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

ТАСС14:26

Снаряд «Катюша» упал у посольства США

Газета.Ru14:09

В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв, сообщили СМИ

РИА Новости13:55

Район вблизи американского посольства в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Эхо Москвы15:02
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Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Легковушка протаранила столб в Кемерове

Накануне на улице Терешковой в столице Кузбасса произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в столб.
Обновлено в 21:40
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:37
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Музыка

Член жюри Евровидения оценила ситуацию с песней победителя конкурса

Член российского жюри Евровидения композитор Лора Квинт прокомментировала ситуацию вокруг песни победителя состоявшегося в Израиле песенного конкурса Дункана Лоуренса.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

Обновлено в 22:26
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Обновлено в 23:17
Футбол

«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и вернулась в зону ЛЧ

«Аталанта» набрала 66 очков и вернулась в зону Лиги чемпионов, поднявшись на третье место.
Обновлено в 16:28
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 12:22
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами

Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Здоровье

Российским властям не удалось договориться о снижении цены на орфанный препарат

Тимофей Нижегородцев уверен, что орфанные препараты надо включать в перечень ЖНВЛП, так как в этом случае у государства будет возможность регулировать цену.
Обновлено в 09:43
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Здоровье

В России за 31 год умерли 320 тыс. ВИЧ-инфицированных

С момента начала регистрации ВИЧ-инфицированных в России умерли 318 тыс. человек.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут оказаться в Тихом океане

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут со временем оказаться в Тихом океане.
Обновлено в 22:00
Футбол

Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:52
Авто

Стали известны первые подробности о новом купеобразном гибриде WEY VV7 GT PHEV

В движение WEY VV7 GT PHEV будет приводиться 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом, пару которому составит электромотор и литий-ионная батарея.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек

Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Футбол

Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Здоровье

В Кузбассе нарушались права детей-инвалидов на бесплатные лекарства

Женщины заявили, что были нарушены права их детей, которые являются инвалидами. Они не могли получить лекарства, которые им положены.
Обновлено в 23:09
Космос

Челябинский метеорит создали пришельцы: «Космический комбинат» для атаки на Россию находится на Сатурне – Ванга

Обновлено в 14:08
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Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
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